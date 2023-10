È Sovra Natural il tema portante della Travel&Hospitality Vision +24 by TTG presentata in anteprima l’11 ottobre a TTG Travel Experience. Appuntamento sempre molto atteso perché capace di prospettare i trend di consumo in fase di emersione, la Vision +24 by TTG parte da un titolo nato dall’ibridazione di due lingue capaci di esprimere l’inedita dimensione culturale del momento.

Mentre l’Uomo si trova a gestire un potere mai avuto prima, grazie a nuove tecnologie che gli consentono di avere un forte controllo sulla Vita e sulla Natura, emerge infatti l’esigenza di un contatto con il trascendente, che andrà ad incidere sulla domanda di viaggio futura. Da qui l’interesse per una nuova estetica neo-primitivista che riporta in primo piano luoghi desertici o primordiali, la ri-valutazione delle imperfezioni della creatività umana e delle sue più diverse espressioni, la propensione a scegliere proposte di viaggio e di svago che si adattino alla vita della persona e non più ai presunti bisogni del turista. P. T. V.