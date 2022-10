Mille sguardi. Il sorriso che si fa largo nei padiglioni perché per troppo tempo abbiamo vissuto sulle montagne russe.

Un’edizione di fiera che lascia il segno perché la malinconia degli anni scorsi ha dato spazio a una fiducia rinnovata. Tra i progetti che diventano operativi e le agenzie di viaggi che tornano a competere contro tutto e contro tutti.



Per lungo tempo si è detto che la pandemia poteva mettere fine a molti mestieri. Tra questi veniva spesso citato anche l’adv. Oggi bisogna dire che i dettaglianti hanno barcollato e poi si sono rimessi in linea, riprendendosi quel ruolo di consulente che sembra attrarre anche consumatori giovani.



Lo racconta il direttore di TTG Italia, Remo Vangelista, su TTG Report ggi in distribuzione e online sulla digital edition, all’interno di un servizio nel quale molti player del comparto hanno voluto sottolineare proprio questo concetto: si è respirato un ottimo clima che in qualche modo conferma la risalita.



E così dall’ultima edizione di TTG Travel Experience emergono idee e suggestioni, come sempre, ma soprattutto una rinnovata voglia di fare, in particolare nel comparto delle agenzie.



