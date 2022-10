"La nostra nuova avventura imprenditoriale inizia da qui". Ömer Gazioglu, ceo Hi Mobilya, ha scelto SIA Hospitality Design per ampliare i confini del business. Il marketplace di IEG per il mondo dell'hotellerie diventa così un gateway per conquistare clientela internazionale. Un vero e proprio debutto per l'azienda turca di contract, che conferma la validità del modello SIA. "L'azienda vuole conquistare spazi di mercato in Europa - spiega il business development manager, Alessandro Brecci - 'utilizzando' l'Italia come porta d'accesso. In questi giorni abbiamo avuto contatti di qualità". Una breve case history che vale a riconoscimento della concretezza dell'edizione 2022 del salone, reso ancora più concreto dagli obiettivi delle realtà espositrici, attente a tematiche quali l'efficienza energetica e la sostenibilità.



È il caso, tra gli altri, di Schneider Electric, presente a SIA con soluzioni per gli 'hotel del futuro': "C'è interesse da parte dei gestori di strutture ricettive per le nostre proposte - racconta il business development e marketing