CartOrange in cerca di agenti e giovani talenti: parte il recruiting per 70 figure

CartOrange a caccia di nuovi talenti. La rete di consulenti di viaggio – che sarà presente a TTG Travel Experience con lo stand numero 128 al padiglione C3 – apre le selezioni per 70 figure, che avranno l’opportunità di sviluppare la propria attività grazie ai percorsi personalizzati della scuola di fromazione Academy CartOrange.

La campagna di recruiting si rivolge sia a profili privi di un background specifico nel settore turistico, sia agli agenti di viaggi, che CartOrange formerà con percorsi ad hoc, studiati per gestire al meglio il passaggio alla nuova dimensione.



“Chi ha già alle spalle percorsi di alto livello può dare il via subito alla nuova attività – spiega Silvia Poli, people and sustainability manager di CartOrange – grazie a strumenti imprenditoriali, commerciali e di marketing ad hoc”. Inoltre i Consulenti per Viaggiare potranno appoggiarsi alle boutique CartOrange presenti in 15 città e ai corner presenti negli store Coin. A loro disposizione anche prodotti ed esperienze di viaggio sviluppati in esclusiva dal Tour Operator CartOrange. “Inoltre - aggiunge Poli -, agli agenti di viaggi, mettiamo a disposizione un life coach che li aiuterà a pianificare lo sviluppo della propria attività e a costruire il giusto work-life balance”.



Contratti e candidature

Sul fronte contrattuale, l’azienda garantirà contratti e tutele per lavorare in modo autonomo e flessibile ai sensi della Legge 173/05, previdenza (2/3 dei contributi a carico di CartOrange), provvigioni differenziate per tipologia di prodotto e incentivazioni sotto forma di premi in denaro e viaggi al raggiungimento di obiettivi.



“I nuovi Consulenti – precisa Poli – andranno a rinforzare anche aree geografiche in cui siamo ancora poco presenti, come il Lazio, il Veneto e la Campania. Il nostro obiettivo è fornire loro gli strumenti più efficaci per costruire un’attività di successo, al passo con i tempi, adatta a gestire il cambiamento. Inoltre offriamo le garanzie di una realtà solida, ricca di esperienza, che non smette mai di sostenere i propri collaboratori e di investire per crescere in modo sostenibile”.



Le candidature possono essere inviate attraverso il portale consulentediviaggio.it.