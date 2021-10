‘Proteus. Shape Shifting’ è il tema portante della Vision 2022 by IEG. L’edizione di quest’anno parla di versatilità, flessibilità, di capacità di trasformazione dinamica. ‘Shape shifting’ (mutaforma) si riferisce, dunque, a una realtà proteiforme, che sta costringendo i brand di ogni settore merceologico a dar nuova forma a prodotti e servizi, a luoghi di vendita, a logiche di distribuzione. La trasformazione è radicale e più che un cambiamento è una ‘mutazione’ continua, che coinvolge anche il linguaggio e lo storytelling.

Hidden Dimension

Cinque i Deep Trend che guideranno le future strategie degli operatori. Hidden Dimension è il Deep Trend common, quello più evidente, che trova già una forte rispondenza nel mercato, e che preannuncia la ricerca di prodotti e servizi riservati.



Dopo l’esperienza del lockdown, il valore di uno spazio riservato, da condividere con poche persone selezionate, è in crescita, soprattutto per prodotti di lusso.



La riservatezza, dunque, torna a essere un valore, dopo anni dominati dalla necessità di condividere tutto con tutti. Una riservatezza intesa come ‘privacy’, come non essere visibile e quindi accessibile ai più.



Si ha necessità di nascondersi, fuggire, sentirsi al sicuro e protetti. Di rifugiuarsi in un isolamento che vuole essere espressione di vera esclusività.



Cosa vuol dire per il turismo

Per il turismo, Hidden Dimension chiede di uscire dai vecchi canoni del lusso, dalle logiche di una “finta esclusività” per interpretare in modo nuovo l’esigenza di riservatezza sui diversi segmenti di mercato, non solo su quelli di fascia alta. In termini di comunicazione e di nuovi prodotti, la sfida è quella di non ricadere nelle tematiche usurate dell’inaspettato, della sorpresa, puntando invece sul segreto, sul mistero.



