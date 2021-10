‘Proteus. Shape Shifting’ è il tema della Vision 2022 by IEG. L’edizione di quest’anno parla di versatilità, flessibilità, di capacità di trasformazione dinamica. ‘Shape shifting’ (mutaforma) si riferisce, dunque, a una realtà proteiforme, che sta costringendo i brand di ogni settore merceologico a dar nuova forma a prodotti e servizi, a luoghi di vendita, a logiche di distribuzione. La trasformazione è radicale e più che un cambiamento è una ‘mutazione’ continua, che coinvolge anche il linguaggio e lo storytelling.

Healthy Reconnection

La ricerca individua i Deep Trend che guideranno le future strategie degli operatori. Healthy Reconnection ci dice che, dopo l’esperienza del lockdown, l’aspetto centrale è quello emotivo e affettivo. Dopo le ansie della pandemia, il vero lusso è la pace e la serenità. Si diffonde nell’immaginario collettivo il valore delle buone relazioni, che significa connessione con comunità solidali, capacità di entrare in contatto con le proprie passioni e desideri, curare dolori e blocchi, recuperare l’empatia.



Per essere in salute è indispensabile stare bene emotivamente con il proprio corpo, con se stessi e con gli altri, ma anche e con tutto ciò che ci sta intorno.



Si riconferma l’importanza del rapporto con la natura e gli animali, non solo come fonte di benessere e felicità, ma come vera terapia per la salute fisica e l’equilibrio psichico.



Il viaggio per rigenerarsi

La vacanza, il viaggio, sono in assoluto lo strumento privilegiato per la guarigione, un catalizzatore emotivo capace di offrire opportunità di cambiamento, ri-generazione, momenti per nutrire i rapporti più intimi e importanti, tempi lunghi per stabilire nuove relazioni.



Il turismo ha l’opportunità di ripensare in modo totalmente nuovo la propria comunicazione e la propria offerta, e non solo per i segmenti di fascia alta.



La Vision 2022 completa è scaricabile a questo link