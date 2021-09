Parte il conto alla rovescia per TTG Travel Experience. L’appuntamento b2b organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all’industria del turismo aprirà i battenti il prossimo 13 ottobre e per tre giorni nei padiglioni di Rimini Fiera accoglierà i professionisti del turismo in concomitanza con SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style.

E all’indomani della riapertura dei primi corridoi verso alcune destinazioni estere, la fiera si prepara ad accogliere una folta rappresentanza di Paesi, rinnovando la propria vocazione internazionale, con oltre 23 destinazioni nel padiglione The World.



Country partner

La principale novità arriva dal Medio Oriente: l’Arabia Saudita ha scelto TTG Travel Experience per presentarsi come destinazione turistica leisure nel mercato internazionale e lo fa mettendo a sistema tre asset: il digitale, la rete internazionale per sviluppare il mercato e il senso dell’ospitalità. Per il Paese anche il ruolo di Country Partner della manifestazione.



Tra le destinazioni internazionali che hanno scelto Rimini come vetrina della loro offerta compaiono anche: Qatar, Marocco, Tunisia, Giappone, Thailandia, Filippine, Cuba, Colombia, Israele, Giordania, Maldive, Seychelles e, per l’Europa, di Slovenia, Croazia, Grecia, Norvegia, Polonia, Belgio, Austria, Malta, Irlanda, Cipro.



Tutte le informazioni su TTG Travel Experience, il programma e gli espositori sono disponibili a questo link