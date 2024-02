Debutto nel real estate per Rocco Forte: in vendita le prime branded residences in Sicilia

Rocco Forte Hotels entra nel real estate. Il Gruppo lancia le sue prime branded residences in Sicilia, mettendo così in vendita un complesso di nuove Rocco Forte Private Villas.

Disponibili in soluzioni da 3 a 7 camere da letto, le residenze luxury si trovano all’interno della tenuta del Verdura Resort, su una collina dalla quale godere della costa; e portano le firme dello studio di architettura ASA Studio Albanese e di Olga Polizzi, director of design di Rocco Forte Hotels.



Le villas

Caratterizzate da un’architettura moderna e innovativa, che si fonde con l’eredità dei bagli siciliani, le villas permettono, attraverso ampie vetrate, di immergersi nel paesaggio circostante. Dispongono di giardino, ampie zone living all’aperto, con piscine a sfioro private e terrazze arredate. Sviluppate su due piani, garantiscono privacy e accesso ai servizi del Verdura Resort.



Inoltre, attraverso il servizio Rocco Forte Hotels' Rental Management Program, gli acquirenti possono mettere in affitto la propria villa nei periodi in cui non la utilizzano.

"Il lancio delle nostre prime branded residences in Sicilia costituisce una straordinaria opportunità di espansione per Rocco Forte Hotels nel mercato immobiliare - afferma Sir Rocco Forte, ceo e presidente di Rocco Forte Hotel -. Siamo orgogliosi di offrire questa possibilità unica, consentendo a quanti sceglieranno di investire sull’acquisto di una Rocco Forte Private Villa di immergersi nell'essenza della Sicilia e di godere delle strutture del Verdura Resort".



La cifra di partenza per acquistare le villas è di 2,95 milioni di euro. Oltre ai servizi del Verdura Resort, i proprietari delle residenze brandizzate possono godere anche di altri plus, quali servizi di sicurezza h24 e tariffe preferenziali sulle prenotazioni al Verdura Resort per ospiti dei proprietari in visita; abbonamento gratuito per due anni al Verdura Golf; tariffe dedicate su transfer in limousine, elicottero e barca; uso gratuito della Irene Forte Spa, della palestra, dei campi da tennis e padel. E ancora chef e maggiordomo privato; spesa consegnata in villa; organizzazione di eventi e servizio catering; trattamenti Irene Forte Spa in villa; babysitting; lavanderia e stiratura; set per barbecue; servizi per animali domestici; noleggio attrezzature; attività outdoor, culinarie, educative e turistiche; feste a tema per i bambini; esperienza agricola alla Casetta nell’Orto del resort; passeggiate a cavallo nella tenuta e sessioni di yoga in villa, lezioni di cucina o pizza making per la famiglia; serate film sotto le stelle e cene a tema private.