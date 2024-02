La vacanza esperienziale secondo Rocco Forte: riaprono i resort

Riaprono per la nuova stagione le strutture di Rocco Forte Hotels, con un ricco ventaglio di attività per gli ospiti. Si incomincia il 29 febbraio con Villa Igiea a Palermo, cui seguono il 14 marzo il Verdura Resort sulla costa agrigentina e il 28 marzo la Masseria Torre Maizza in Puglia.



I Brunch&Lab

Dopo l’ottimo riscontro dell’edizione romana alla proprietà sorella Hotel de la Ville durante le festività invernali, arrivano anche a Villa Igiea gli appuntamenti Brunch&Lab, che negli ambienti del Ristorante Florio vedono l’estro di Fulvio Pierangelini – Creative Director of Food di Rocco Forte Hotels – abbinato a una serie di laboratori di artigianato locale.

Il primo appuntamento, il 10 marzo, sarà con l’arte del ricamo; seguirà il 14 aprile il workshop di ceramica e il 12 maggio il laboratorio di cartapesta con Paola Barbasso. Prosegue anche la collaborazione con il Teatro Massimo, mentre per il weekend di Pasqua sono previste escursioni in villaggi medievali per assistere a storiche sfilate in costume e visite ai luoghi di culto del centro storico.



Innumerevoli le attività che, nel corso della stagione, saranno organizzate anche al Verdura Resort.

Fra queste spiccano l’esperienza StarSafari nella tenuta di 230 ettari della proprietà, sunset yoga, club della maglia, giro a cavallo della tenuta, visite private alla Valle dei Templi all’alba (prima dell’apertura ufficiale al pubblico) e pescaturismo. Per i viaggiatori gourmand la tradizionale offerta f&b del resort sarà affiancata dalla proposta di un nuovo ristorante giapponese, un beach bar e da un calendario di cene a quattro mani con protagonisti Fulvio Pierangelini e guest chef internazionali.



Wellness e sport

Gli amanti del benessere possono invece partecipare a 3 Irene Forte Retreats: vere e proprie esperienze trasformative con masterclass sulla guida della pelle guidate da Irene Forte, trattamenti viso e corpo personalizzati, visita guidata alla fattoria biologica del resort, lezioni di cucina mediterranea e sessioni di yoga con Anna de Pahlen. I retreat sono previsti nelle date 28-31 marzo, 27-30 maggio e 3-6 ottobre 2024.



Tornano inoltre le amatissime Accademie con le Star dello sport come Gianluca Zambrotta (calcio), Karel Novacek (tennis), Elisa di Francesco (scherma) e Alice Bellagamba (hip-hop) – in partenza già durante il weekend di Pasqua.