Lusso in Italia: è l’ora dei big player. Le nuove aperture per il 2024

L’Italia è il Paese dei desideri e negli ultimi anni sempre più fondi d’investimento e brand internazionali hanno scelto la Penisola per aprire le loro strutture.

Il mercato immobiliare alberghiero sta, infatti, registrando una crescita a doppia cifra per accompagnare le previsioni che vedono, entro il 2026, in vista del Giubileo e delle Olimpiadi di Cortina, l’arrivo di 30 milioni di stranieri, con una nuova crescita dei flussi turistici internazionali.



Secondo l’ultima fotografia di Thrends, le catene alberghiere in Italia hanno incrementato la loro presenza e dimensione, per la prima volta superando la soglia delle 2.000 strutture, per un totale di 210mila camere. Una camera d’hotel ogni cinque appartiene, è gestita o è marchiata da una catena, soprattutto nel segmento upper upscale (per il 33%) e luxury (per il 50%).



Per cui è sempre più ricca la pipeline delle nuove aperture che si focalizza fortemente su Roma.



Gli investimenti

Continua a investire in Italia Belmond, che ha annunciato la gestione del famoso Romazzino, A Belmond Hotel, della Costa Smeralda: 100 camere sulla spiaggia più esclusiva della Sardegna. In Liguria si concluderà nel 2024 la seconda fase del progetto di ristrutturazione di Splendido, A Belmond Hotel, Portofino. C’è infine grande attesa per l’acquisto sul Lago di Como del Castello di Urio, proprietà risalente al XVI secolo.

Non mancano i progetti sull’Italia di Marriott, con 25 aperture in pipeline per i prossimi 4 anni, che testimoniano l’attenzione della catena per la Penisola. Tra i nuovi indirizzi figurano Milano, Firenze, Napoli, Como Bellagio e la Sicilia, con l’apertura del Mangia’s Brucoli.



Include anche l’Italia il disegno di sviluppo nel segmento luxury e upper upscale di Hyatt, con il debutto del brand Thompson Hotel, in apertura a metà 2024 nella Capitale con il Thompson Rome a Botteghe Oscure.



I piani di sviluppo di Mandarin Oriental prevedono invece sei nuovi alberghi in Italia entro il 2026. Riaprirà nel 2025 il Cristallo di Cortina, prima struttura in alta montagna del brand, ma anche prima di una serie di inaugurazioni che vedrà un nuovo hotel anche a Roma, dove è stato stanziato un investimento da 80 milioni per riqualificare gli ex Villini Unicredit, e poi in Sardegna e Sicilia.



Giampaolo Ottazzi approda invece al timone di Orient Express Italia del colosso Accor. Seguirà l’Orient Express Grand Hotel de la Minerve di Roma e Palazzo Donà Giovannelli di Venezia, operativi entro la fine del 2025, dopo la ristrutturazione.



Rientra nella strategia di sviluppo dei brand di lusso di Meliá Hotels International Palazzo Cordusio Gran Meliá, il nuovo cinque stelle milanese con 84 camere e suite, per più di un secolo sede delle Generali.



Dopo aver aperto a Roma, guarda alla montagna italiana, a Venezia e alla Sardegna Six Senses Hotels, che ha annunciato l’apertura dell’Antognolla in Umbria, con l’obiettivo di diventare la ‘nuova’ Toscana, come ha confermato il ceo Neil Jacobs.



Anche COMO Hotels and Resorts ha appena aperto la seconda proprietà italiana, il COMO Alpina Dolomites, in Alto Adige, 5 stelle sull’Alpe di Siusi.



È sbarcato in Europa anche Auberge Resorts Collection, marchio fondato in California che per quest’anno ha in cantiere anche l’opening del Collegio alla Querce a Firenze, la prima proprietà italiana, ricavato in un edificio di epoca rinascimentale e trasformato in hotel da 81 camere.



Ha invece appena inaugurato a Milano il Max Brown Hotel, il primo dei due alberghi di Sircle Collection, gruppo olandese (conta in 20 hotel in Europa con cinque brand), che in primavera aprirà anche Sircle Milano: 71 attici all’interno della Torre Velasca, storico edificio sempre nei pressi di piazza Missori.



Ancora Roma protagonista per il nuovo opening di Casa Monti del gruppo famigliare Leitmotiv, che arriverà in primavera nella capitale dopo aver aperto a Parigi la Fantasie, mentre J.K. Place presenterà il nuovo J.K. Residence Club, con 15 nuovi appartamenti in uno storico edificio del XVII secolo in via dei Prefetti, progettati dall’architetto fiorentino Michele Bonan.



Infine, novità in arrivo per Rocco Forte Hotels, che lancerà le nuove Private Villas in vendita al Verdura Resort e aprirà entro l’estate le nuove Rocco Forte House Milano, 11 appartamenti in Via Manzoni, all’angolo con Via della Spiga. Il gruppo continua nella sua attenzione anche alla Sicilia, in particolare a Noto. Entro il 2025 sono già state annunciati The Carlton Milano e Porto Cervo. E. C.