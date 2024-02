Hotel, cresce l'interesse degli investitori internazionali: i dati del report EY

Un totale di 1,6 miliardi di euro, in linea con il 2022 ma ancora inferiore al dato record del 2019. A tanto ammontano gli investimenti dei gruppi internazionali nell’ospitalità italiana, secondo il report EY sul mercato alberghiero degli investimenti nel 2023.

Il podio delle destinazioni

Se l’interesse spazia dai grandi centri a quelli minori, al primo posto in classifica non ci sono mutamenti rispetto agli anni passati. Resta sempre Roma, infatti, la città di maggiore appeal, con 412 milioni di euro di investimenti, seguita da Milano, Firenze e Venezia.



Secondo il report, mentre la prima parte dell’anno aveva fatto segnare un calo delle transazioni a causa del rialzo dei tassi d’interesse, l’ultimo trimestre ha visto un’accelerazione, pari al 58% dell’intero volume dell’anno.



La novità del 2023 è, però, l’aumento di transazioni di piccoli alberghi, come spiega Il Sole 24 Ore. “Ci aspettiamo una conferma dell’interesse da parte degli investitori verso il mercato resort che - spiega Marco Zalamena, head of hospitality di EY Italia - presenta maggiori opportunità di riposizionamento verso la categoria lusso e rebranding del prodotto. Destinazioni come Como, Capri, Forte dei Marmi hanno ormai raggiunto prezzi medi in linea con i principali mercati lusso internazionali, attraendo sempre più investitori e operatori di questo segmento”.