Belmond, tutte le novità del 2024 dall’Italia all’arte

L’Italia è al centro della scena per la nuova stagione di Belmond, con l’attesissima apertura dell’Hotel Romazzino in Costa Smeralda e l’inaugurazione della tratta Parigi-Portofino a bordo dell’iconico treno Venice Simplon-Orient-Express.



Il brand inoltre ripropone MITICO, il sodalizio culturale tra Belmond e Galleria Continua: l’Hotel Cipriani, Villa San Michele e Castello di Casole sono tra le tele d’elezione per la creatività di Daniel Buren.

L’artista contemporaneo sta creando ben 6 installazioni site specific ispirate ad ambienti inaspettati di altrettante strutture Belmond. Oltre ai già citati alberghi di Venezia e Toscana, saranno inclusi Mount Nelson a Cape Town, Copacabana Palace a Rio de Janeiro e La Residencia a Maiorca.

Belmond quest’anno riporta inoltre in viaggio il treno Eastern & Oriental Express nel Sud est asiatico, aggiungendo per la prima volta la Malesia alle sue tratte e lancia Coquelicot, il battello che dalla primavera arricchirà le esperienze fluviali con una crociera in Champagne.