Parigi-Portofino, il nuovo viaggio nel lusso di Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train

Un nuovo viaggio fra due destinazioni iconiche è quello lanciato dal Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, che a giugno 2024 inizierà a collegare Parigi con Portofino.

Il treno attraverserà la campagna francese prima di percorrere tutta la riviera mediterranea per poi concludere il suo itinerario allo Splendido, A Belmond Hotel, Portofino, dove gli ospiti alloggeranno per due notti.



Il Venice Simplon-Orient-Express partirà da Parigi giovedì 20 giugno, accogliendo i suoi ospiti in un ambiente in perfetto stile Art Déco con cabine e suite. Arricchito recentemente da otto nuove suite, il treno offre ora tre diverse categorie di cabine, adatte a ogni tipo di viaggiatore. Mentre il treno sfreccia attraverso le città di Digione, Lione e Avignone, lo chef stellato Jean Imbert servirà il suo nuovo menu estivo nelle carrozze ristorante Côte d’Azur, L’Oriental, ed Étoile du Nord.



Il mattino successivo il treno si dirigerà dalla Francia verso l’Italia, attraversando Cannes, Nizza e Montecarlo. L’arrivo sarà a Santa Margherita Ligure, dove si concluderà l’esperienza in treno, ma non il soggiorno italiano, che proseguirà allo Splendido.



Da venerdì 21 a domenica 23 giugno gli ospiti vivranno una villeggiatura italiana con viste impareggiabili sul golfo di Portofino. Venerdì 21 giugno, inoltre, gli ospiti potranno gustare un menu degustazione preparato dallo chef Jean Imbert nel ristorante La Terrazza e scoprire sul grande schermo l’essenza di Portofino con una proiezione privata sotto le stelle nell’iconica “Piazzetta”, il cuore della piccola cittadina portuale.