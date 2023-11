Kimpton e Anthropologie: accessori in prestito per i clienti degli hotel

Kimpton Hotels & Restaurants potenzia il suo programma Forgot It? We’ve Got It!, nato per diminuire l’ansia da valigie dei viaggiatori. Il brand, parte di IHG Hotels & Resorts, già mette a disposizione una serie di oggetti che per dimenticanza o per mancanza di spazio i viaggiatori tendono a non trasportare.

Si va dal caricabatterie per i cellulari al burrocacao per le labbra, dalla piastra per capelli al deodorante, dallo specchio per il make-up ai tagliaunghie, e spazzolino e dentifricio, schiuma da barba, rulli per togliere i pelucchi dai vestiti, salviette smacchiatrici e così via.



Dallo scorso 26 ottobre, grazie a un accordo con il brand di lifestyle emporium Anthropologie, in un selezionato numero di hotel in Gran Bretagna e negli Stati Uniti gli ospiti potranno trovare una nuova tipologia di oggetti che è possibile avere in prestito. Si va dalle borsette da donna agli occhiali da sole, dalle cinture da donna o uomo ai bracciali.



Il servizio prevede l’individuazione dell’oggetto richiesto su un catalogo raggiungibile grazie a un QR code presente nelle stanze. Una volta individuato l’oggetto, rivolgendosi alla reception si avrà in prestito per tutto il tempo necessario e al termine dell’utilizzo basterà restituirlo alla reception. Nel caso di ‘innamoramenti’, l’oggetto potrà anche essere acquistato.



“Sapendo che gli accessori sono spesso i primi articoli a essere lasciati a casa mentre si preparano le valigie, questa collaborazione e collezione di accessori con Anthropologie offre agli ospiti una soluzione chic nel caso in cui abbiano dimenticato quella pochette perfetta o desiderino aggiungere qualcosa di speciale al loro stile o look stagionale, che si tratti di un weekend, di un incontro di lavoro, di un concerto sul rooftop o di una serata fuori" dice Kathleen Reidenbach, senior vice president of marketing and commercial for IHG Luxury & Lifestyle Americas and Kimpton Global.