Arsenale lancia un treno di lusso in Uzbekistan, terzo progetto internazionale

Un treno di lusso da Tashkent a Samarcanda, passando da Bukhara fino a raggiungere Khiva. È il progetto di Arsenale Spa che ha sottoscritto un memorandum of understanding con O’zbekiston Temir Yo’llari JSC e il Comitato Statale per il Turismo della Repubblica dell'Uzbekistan, sotto il Ministero dell'Ecologia, della Protezione dell'Ambiente e del Cambiamento Climatico, per solcare la rete ferroviaria uzbeka a partire dalla fine del 2026. Il progetto è sviluppato sotto l'egida del Ministero degli Investimenti, dell'Industria e del Commercio.

Questo progetto consentirà ad Arsenale di accedere alla rete ferroviaria nazionale dell’Uzbekistan, per fornire ai viaggiatori un'esperienza unica di crociera su rotaia, percorrendo tratte ricche di cultura e civiltà antiche di oltre due millenni. Il treno di lusso sarà composto da 13 carrozze, con 38 cabine per 66 ospiti e sarà il primo treno di lusso internazionale di Arsenale in Asia, il terzo del 2023 dopo le collaborazioni annunciate in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.



"La nostra collaborazione con O’zbekiston Temir Yo’llari JSC rappresenta un progetto unico volto a promuovere l'esplorazione di un territorio ricco di storia e cultura – dice Paolo Barletta, ceo di Arsenale -. Siamo felici di annunciare la nostra presenza nel mercato del turismo in Asia, dopo l’Europa, il Regno Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, e di farlo proprio in Uzbekistan, uno stato ricco di un suggestivo patrimonio architettonico e artistico, intriso di storia. La crociera ferroviaria è il futuro del turismo, un nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile: la mission di Arsenale è rendere questa esperienza possibile nei luoghi più suggestivi del mondo, dimostrando che non ci sono barriere in grado di fermare la volontà di esplorare nuovi orizzonti".



Arsenale si occuperà della fase di produzione del treno. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate in Italia grazie all’importante collaborazione con le Ferrovie dello Stato e la società Treni Turistici Italiani, un ulteriore slancio per l’industria ferroviaria italiana e per l’intero settore del turismo di lusso. La manifattura, la qualità dei servizi di bordo, il design degli interni e il know-how saranno italiani e sul "Made in Italy" sarà sviluppato l’intero progetto, secondo il modello proposto da Arsenale per la realizzazione dei suoi veicoli di lusso su rotaia.