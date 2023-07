Cresce l’attesa per l’Orient Express La Dolce Vita, il treno di lusso promosso da Arsenale in partnership con Accor e il Gruppo Fs Italiane.



“I primi due treni - ha spiegato a TTG Italia il ceo Paolo Barletta (nella foto), a margine della presentazione dei giorni scorsi di Fs Treni Turistici Italiani - cominceranno a viaggiare l’anno prossimo, subito dopo l’estate, e gli altri quattro alla fine del 2025. Avremo in tutto 28 itinerari a prevalenza italiana, ma con un 20% di tratte europee che toccheranno città come Parigi, Spalato, Istanbul e poi altre capitali europee come Vienna e Praga”.

Exploit di richieste

Lo scorso dicembre è stato aperto un sistema di prenotazione prioritaria per aggiudicarsi un posto a bordo e il riscontro è stato subito sorprendente: “Prenotazioni già sold out per i primi nove mesi” ha svelato Barletta.



Uno dei tanti viaggi possibili sarà il Roma-Venezia & Portofino: “Si partirà da Roma Ostiense alla volta di Venezia e, dopo la visita privata a San Marco della sera, ci si imbarcherà a mezzanotte per arrivare la mattina dopo a Portofino. In due giorni faremo vedere l’Italia in un modo nuovo, mettendo in connessione destinazioni che nemmeno viaggiando in aereo privato sarebbe possibile vedere”.



Un nuovo prodotto di lusso che strizza l’occhio ai turisti stranieri di target alto: “Sicuramente - ha precisato Barletta - ci rivolgiamo agli americani, che avranno una forte prevalenza, al mercato europeo, quindi a inglesi, francesi e nord-europei, ma anche a una parte di viaggiatori asiatici e al Middle East”.



L’investimento previsto “sfiora i 200 milioni di euro” e si somma ai progetti nel campo dell’hôtellerie di lusso, dove il gruppo vanta indirizzi come l’Orient Express La Minerva Rome e L’Orient Express Palazzo Donà Giovanelli Venice, che saranno inaugurati "alla fine del 2024". “Cerchiamo di puntare su destinazioni che hanno bisogno di un’offerta turistica diversa come Roma, Cortina, Maratea, Venezia e anche Toscana. Operazioni che - ha aggiunto Barletta - prevedono sempre la riconversione totale delle strutture”. A.D.A.