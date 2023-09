Kalon, il fitness glamour delle ballerine del Moulin Rouge negli hotel 5 stelle

Cosa succede quando l'eleganza di una location prestigiosa incontra il fascino dei luccicanti cabaret parigini? Lo sa bene Sophie Fourçans-Dibdin, ceo e co-founder di Kalon. Un marchio wellness dal sapore tutto francese che unisce, attraverso le lezioni di Cardio Barre, l'eleganza della danza classica e la grinta del fitness grazie alla competenza delle coach, ex ballerine del Moulin Rouge, del Lido e di altri famosissimi locali della Ville Lumière.

Un tipo di allenamento adatto a tutti che il Team K organizza, settimanalmente, negli hotel più belli di Parigi e in suggestive lifestyle venue in Francia e all'estero. Ne è un esempio la recente partnership con l'Hôtel Métropole Monte-Carlo che per tre giorni al mese, da settembre a novembre, ospiterà i corsi di Kalon riservati a piccoli gruppi di partecipanti o individuali.



Il metodo Kalon, oltre al tocco glamour, si presta perfettamente allo stile di vita dinamico dei viaggiatori in quanto, grazie a un vasto repertorio di lezioni disponibili online via app, permette di allenarsi dalla propria camera d'hotel ovunque nel mondo.