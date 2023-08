Il lusso al Metropole di Montecarlo tra alta cucina e fitness con ballerini di cabaret

L'Hotel Metropole Monte-Carlo amplia la propria offerta per donare ai propri ospiti, anche quelli abituali, un'esperienza sempre nuova. Ha recentemente aperto il ristorante Les Ambassadeurs by Christophe Cussac, un 'tempio' gastronomico nato negli anni '20 del Novecento e tornato a nuova luce sotto la stella del noto chef francese.

Inoltre, in aggiunta al raffinato menù per stuzzicare i food lover, a partire dal 19 settembre e poi fino a novembre (3 giorni al mese), il Metropole propone un'attività sportiva davvero unica. La Spa Metropole by Givenchy accoglierà, infatti, alcuni ex ballerini provenienti dai patinati cabaret parigini per organizzare delle lezioni di Cardio Barre. Si tratta di una disciplina adatta a tutti, che unisce pilates, danza e fitness e che, in collaborazione con lo studio Kalon, potrà essere praticata in piccoli gruppi o, su richiesta, individualmente.



Gaia Guarino