Apre a Catania Palazzo Sangiorgio, nuovo 5 stelle lusso

La Sicilia sempre più palcoscenico per il turismo di lusso. A Catania apre Palazzo Sangiorgio, nuovo 5 stelle lusso realizzato in un antico palazzo del Seicento nel centro storico cittadino.

Cuore della struttura, che prende il nome dalla famiglia che ha acquistato e ristrutturato l’immobile, la corte interna su cui affaccia una grandiosa scala disegnata da Gian Battista Vaccarini, l’architetto simbolo del barocco catanese, che è stata riportata ai suoi antichi splendori.



L’hotel mette a disposizione 25 camere e suite. Le stanze sono tutte diverse l’una dall’altra e tutti gli spazi comuni come la hall, il ristorante e la Spa sono state progettate in modo da rispettare i requisiti dell’hotellerie di lusso.



Le 5 suites sono dotate di hammam privato e di vasca Jacuzzi. Gli interni sono stati rifiniti con materiali siciliani dove protagonisti sono la pietra di Comiso, il tufo di Baucina, la pietra lavica e la pietra pece di Ragusa.



Tanti anche gli spazi pensati per offrire servizi di alto livello non solo agli ospiti dell'hotel ma anche agli esterni, con il ristorante Basalto a piano strada e Magma, la SPA aperta al pubblico sette giorni su sette. La famiglia Sangiorgio ha anche voluto pensare la terrazza, la corte interna, gli spazi della hall, la sala meeting e il bar interno come luoghi a servizio della città.