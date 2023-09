L’alta cucina sale a bordo di Silversa Nova con le esperienze immersive S.a.l.t.

Silversea porta l’offerta culinaria a un livello superiore a bordo di Silver Nova. Il programma S.a.l.t., già proposto a bordo di Silver Moon e Silver Dawn, è stato potenziato per garantire un’esperienza food più immersiva.

A partire dalla S.a.l.t. Kitchen, dove ogni sera gli ospiti possono scegliere tra un menù principale - che mette in risalto la cucina regionale di qualunque parte del mondo si trovi Silver Nova – e un’opzione più specifica, che prevede portate create sulla base del porto appena visitato. La proposta vede inoltre rinnovata la carta dei vini e presenta opzioni per vegetariani e vegani.



Ampliato il S.a.lt. Bar, dove non mancano le esibizioni dei S.a.l.t. Bartenders. Il menù dei cocktail è ricco di bevande esotiche e, novità di Silver Nova, pone particolare enfasi non solo sui cocktail tradizionali, ma anche sui masterpieces.



È stata, inoltre, ampliata (può ospitare fino a 22 partecipanti) e spostata sul suggestivo ponte 10 il S.a.l.t. Lab, che propone corsi di cucina con vista sul mare della durata di 1 ora. La sera il S.a.l.t. Lab si trasforma in S.a.l.t. The Chef’s Table, consentendo a soli 22 ospiti di assaggiare un menù degustazione a cura degli chef di bordo.



Le S.a.l.t. Experiences portano invece gli ospiti a scoprire a terra i sapori e le eccellenze culinarie delle destinazioni toccate dalla nave. Mentre un ricco panel di eventi permette di conoscere autori e ultime tendenze culinarie.