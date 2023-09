Silversea apre le vendite per l’estate 2025: 206 itinerari in programma

Saranno 206 gli itinerari previsti per la summer 2025 di Silversea che la compagnia di crociere ha messo in vendita da oggi. Partenze che verranno effettuate nel periodo tra marzo e novembre e che consentiranno alla compagnia di raggiungere 409 destinazioni in 60 Paesi con le 12 navi della flotta.

"Sfruttando la nostra esperienza nelle destinazioni per offrire esperienze completamente nuove per il divertimento dei nostri ospiti, i nostri 206 nuovi viaggi – completi di 24 scali inaugurali – espandono la copertura globale di Silversea – sottolinea la presidente Barbara Muckermann -. Abbiamo diversificato la nostra offerta globale, con più navi e una varietà senza precedenti di itinerari che sbloccano le culture, le comunità e le meraviglie naturali più arricchenti del pianeta”.



Tra gli itinerari in programmazione spiccano due Grand Voyages e 84 itinerari con sei navi nel Mediterraneo.