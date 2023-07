di Paola Trotta

Arriva nelle mani di Msc la prima nave di Explora Journeys, il nuovo marchio di crociere luxury del gruppo, che ha preso in consegna ieri da Fincantieri la sua Explora I. Il nuovo brand ridefinisce la categoria delle crociere di lusso: non semplici crociere, ma viaggi sostenibili ed esperienziali. Si tratta della prima di una flotta composta da quattro navi di alta gamma che saranno realizzate da Fincantieri.

"Explora I segna un passo decisivo nel nostro percorso di crescita, perché segna l'ingresso del Gruppo Msc nel settore dei viaggi di lusso - ha detto Pierfrancesco Vago, Executive Chairman, Divisione Crociere del Gruppo Msc -. È un segmento che ha forti prospettive di crescita in cui crediamo fortemente e di cui intendiamo ridefinire gli standard concentrandoci come sempre sull'eccellenza e sul lusso. Explora I sarà una delle più belle ed iconiche ambasciatrici del Made in Italy in mare, una testimonianza dell'artigianato italiano in tutto il mondo”. E con numeri alla mano sottolinea: “Le quattro navi di Explora Journeys vedranno un investimento di 2,3 miliardi di euro, in grado di generare un impatto sull'economia italiana di oltre 10 miliardi di euro, fornendo un contributo significativo alle prospettive di sviluppo del paese". E rivolgendosi al Governo, Vago aggiunge: “Il nostro è un segnale di fiducia nei confronti dell’Italia, così come il mare è una risorsa decisiva. Auspico che il Piano del Mare, a cui sta lavorando l’omonimo ministero, riconosca il settore delle crociere come player strategico, attuando politiche efficaci per la blu economy visto anche che porta in Italia 13 milioni di turisti”.



La cerimonia di consegna ha visto un evento in grande stile, a cui erano presenti Gianluigi Aponte, fondatore e presidente del Gruppo, Pierfrancesco Vago, la madrina della nave Zoe Africa Vago (figlia di Pierfrancesco Vago e Alexa Aponte), e per Fincantieri l’a.d. Pierroberto Folgiero, oltre ai rappresentanti del team di costruzione di Msc insieme a dirigenti e lavoratori del cantiere navale. Comandante della nave è Serena Melani, prima comandante donna di una nave da crociera. L'evento è stato presentato da Lorella Cuccarini.



Target e comfort

“Explora I è un hotel di lusso itinerante”. Lo definisce così Leonardo Massa, managing director di Explora Journeys di Msc Crociere Italia, che spiega: “Proponiamo vacanze di lusso, mercato in continua crescita, sia per un target di clientela che non andava in crociera, sia ai crocieristi che erano alla ricerca di un prodotto nuovo: oggi trovano risposta in Explora, un’offerta che punta a essere superiore a quella dell’hôtellerie di lusso, con un hardware che non ha paragoni per dettagli, qualità e per la possibilità di essere itineranti e quindi di tracciare percorsi esperienziali che permettano di vivere e assaporare i porti toccati. Inoltre, la nostra vacanza di lusso è anche decisamente competitiva sul fronte prezzi”.



I numeri della nuova nave Explora I

Sono 14 i ponti, per un’area complessiva di 16.000 metri quadrati, un rapporto ospiti-spazio di 18,4 metri quadrati, tra i più alti nel settore delle crociere di lusso che garantisce l'intimità e il relax dei 900 ospiti. Ben 461 suite (di cui 1 owner residence, 22 ocean residence, 67 ocean penthouse, 301 ocean terrace suite e 70 ocean grand terrace suite), quattro piscine (tre esterne e una interna dotata di tetto in vetro retraibile), 11 esperienze culinarie, 6 ristoranti, 10 bar e lounge. Un’area Ocean Wellness con 1.000 metri quadrati di spazi indoor e outdoor dedicati al benessere e al fitness, 9 sale trattamenti e 1 salone di bellezza. Wifi gratuito ad alta velocità su tutta la nave, galleria d’arte, casinò, negozi, servizio 24h in cabina. Presente la prima Boutique Rolex a bordo di una nave da crociera Tutti i ristoranti sono compresi nel prezzo del biglietto (ad eccezione di Anthology che propone menù di chef stellati a rotazione a cominciare da Mauro Uliassi di Senigallia).