Gli itinerari di Explora e le prossime navi in arrivo

Il viaggio inaugurale di Explora I partirà il 1º agosto da Copenaghen in Danimarca. La nave fino a inizio settembre proporrà crociere in Nord Europa, offrendo una serie di itinerari diversificati, poi attraverserà l'Oceano Atlantico per spostarsi sulla East Coast americana nel periodo del foliage e trascorrere l'inverno in Nord America, L'inizio del 2024 la vedrà nel Mar dei Caraibi, attraversare il Canale di Panama e arrivare fino alle Hawaii. Da maggio prossimo poi arriverà nel Mediterraneo per trascorrervi l’estate fino ad agosto.

Consegnata la prima nave, la seconda, Explora II è già in costruzione presso il cantiere navale di Fincantieri a Genova Sestri Ponente ed entrerà in servizio nell'agosto del 2024. Explora III sarà poi la prima di due navi alimentate a gas naturale liquefatto ad entrare a far parte della flotta di Explora Journeys, con la consegna prevista nel 2026, mentre Explora IV arriverà nel 2027. Tutte le navi Explora saranno dotate delle più recenti tecnologie ambientali e marine.



Paola Trotta