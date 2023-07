Nuovo Relais & Châteaux in Toscana: apre Pieve Aldina

Ha debuttato accanto al borgo medievale di Radda in Chianti Pieve Aldina, boutique hotel del gruppo francese Domaine de Fontenille, entrato nella collezione Relais & Châteaux con le sue 22 camere e suite, una piscina esterna, una spa e un ristorante e circondato da 40 ettari di uliveti.

Ex complesso vescovile formato da tre edifici risalenti al XII secolo, il boutique hotel trasmette ai visitatori l’identità e la peculiarità di un contesto antico. Nelle 22 stanze Pierattelli Architetture ha messo al centro purezza stilistica e gusto contemporaneo, scegliendo arredi sobri e dalle linee pulite, con una predilezione per i colori della terra e con materiali propri del territorio, come il cotto per i pavimenti, l’intonaco di calce per le pareti, il legno per gli infissi e i battiscopa dipinti.



Protagonista dell'offerta wellness e immersa tra rose rampicanti e limoni è la piscina esterna, da cui è possibile ammirare un enorme glicine che si snoda di tetto in tetto, muretti a secco e siepi di bosso, grandi vasi settecenteschi in terracotta decorati. Dotata di due sale massaggi, sauna, bagnoturco e doccia emozionale, la spa ha tutto il necessario per rendere il soggiorno ancora più rilassante.



Il luogo dove un tempo venivano depositati gli attrezzi agricoli e lasciate le olive prima della spremitura è stato trasformato nel ristorante “Le Rondini”, curato dallo chef Flavio Faedi: per questo ambiente Pierattelli Architetture ha progettato una grande apertura a parete da cui osservare l’attività in cucina. Gli ospiti hanno anche la possibilità di sperimentare in cucina con le cooking class dello chef Faedi, prendere parte a degustazioni di vino locale o godere di un aperitivo tra le vigne.