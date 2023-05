Due new entry per Relais & Châteaux, una è italiana: Pieve Aldina, nel Chianti

Salgono a 51 gli associati italiani a Relais & Châteaux. La new entry è un resort diffuso di charme in Toscana: Pieve Aldina a Radda in Chianti, di prossima apertura. Situato lungo la Chiantigiana, la ‘strada del vino’ che collega Firenze e Siena, Pieve Aldina è la dodicesima struttura del gruppo francese Domaines de Fontenille, già presente in Francia e Spagna e oggi pronto al suo debutto in Italia.

Un tuffo nella storia

Adiacente al complesso architettonico di Santa Maria Novella, pieve del X secolo che rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura romanica a Firenze, il nuovo albergo diffuso di 21 camere sorgerà nell’antica residenza vescovile del XVI e XVII secolo. Per conservare l’identità del luogo, i quattro edifici distribuiti su una superficie di 2000 mq e circondati da 40 ettari di oliveti sono stati restaurati sotto la supervisione della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e mantengono tutti gli elementi tipici dell’architettura toscana. La cucina sarà supervisionata dallo chef Flavio Faedi.



“Pieve Aldina - commenta il Maître de Maison di Pieve Aldina Fabio Serafino - nasce come luogo dell’anima, che accoglie e abbraccia l’ospite facendolo sentire parte di qualcosa di grande: una storia centenaria e una natura potente, incontaminata”.



Ingresso giapponese

L’altra new entry dell’associazione francese, che conta 580 dimore in tutto il mondo, è in Giappone. Si tratta del The Kitano Hotel Tokyo, 72 camere dallo stile contemporaneo, un roof top bar, un centro benessere che coniuga tradizione asiatica e occidentale e un ristorante di sushi tradizionale.



Gli Associati a Relais & Châteaux - sottolinea Laurent Gardinier, Presidente di Relais & Châteaux - condividono la passione per l’autenticità e il territorio: ognuno di loro si impegna a sublimare, trasmettere e tutelare il patrimonio culinario, culturale, architettonico e naturale della propria regione”.