Inside Bulgari Rome, l’icona di una città. La fotogallery

di Paola Trotta

Inaugurato il 9 giugno 2023, Bulgari Hotel Roma, secondo hotel in Italia dopo Milano, nono della collezione mondiale Bulgari Hotels & Resorts, è situato in Piazza Augusto Imperatore, a pochi passi da Via del Corso in un edificio modernista degli anni '30 che si affaccia su due dei monumenti più iconici di Roma, l'Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto. Occupa una superficie complessiva di 14mila metri quadri su sette piani, di cui uno interrato.

TTG Italia è andato a visitarlo per voi, e lo raccontiamo nella nostra fotogallery.



Dettagli e design

Il progetto di riqualificazione dell’edificio e dell’hotel è stato affidato allo studio italiano Acpv Architects. Imperano rosoni in mosaico di marmo realizzati a mano, grandi porte originali in radica di noce, tappezzerie in seta su misura ispirate ai motivi iconici della creatività Bulgari, vetri e lampadari artigianali di Murano, vasi originali Ginori degli anni ‘30 realizzati da Gio Ponti.



Lo Studio Polis di Roma ha curato la progettazione e la direzione dei lavori di restauro dell'edificio e dell'apparato decorativo: il grande mosaico raffigurante le "Origini del mito di Roma", gli affreschi e i bassorilievi interni ed esterni. Presente anche una biblioteca dotata di una raccolta di volumi d'arte romana, design, storia e architettura aperta anche al pubblico su appuntamento.



Camere e suite

Bulgari Roma ospita 114 tra camere e suite tutte con vista sulla città, arredate con un design Made in Italy contemporaneo. Tanti dettagli di grandi firme e per ogni stanza uno splendido dry bar anni ’60 in noce. Marmi colorati nei bagni dettano il codice di tutta la camera, tessuti arredi, testiere del letto e persino delle lampade Arco di Flos di Achille Castiglioni.



Per questo progetto, la Fondazione Castiglioni ha dato l'autorizzazione, per la prima volta nella storia di questa leggendaria lampada, a sostituire l'iconica base originale in marmo di Carrara con basi realizzate su misura nello stesso marmo colorato utilizzato nei bagni, nei quali dominano sulle pareti, grandi rosoni in mosaico, che riproducono i disegni di alcune spille vintage di Bulgari.



La Bulgari Suite è di 300 metri quadri con affaccio sul Mausoleo di Augusto, mentre le suite duplex 604 e 606 sono sviluppate su due livelli e possono essere unite per creare un'unica dimora di quasi 300 metri con una grande terrazza.



Lo stellato di Niko Romito e gli spazi comuni

L’hotel ospita 5 offerte gastronomiche diverse, tutte a cura di Niko Romito, tre stelle Michelin per il suo ristorante Reale in Abruzzo e alla guida delle esperienze culinarie per i Bulgari Hotels & Resorts dal 2017. Con vista su Piazza Augusto Imperatore e sull'Ara Pacis, al 5° piano c’è Il Ristorante - Niko Romito con menu di cucina italiana contemporanea, in una calda ed elegante atmosfera interna che si diffonde anche all’esterno nell’ampia terrazza che comprende anche una sala da pranzo privata che può ospitare fino a 8 persone. Allo stesso piano, il Bulgari Bar con ampia terrazza lounge con angolo bar dedicato.



La Terrazza rappresenta una caratteristica unica del Bulgari Roma con la sua posizione sul rooftop dell'hotel, dotata di cabanas e aree lounge, con vista sullo skyline della città con oltre 200 vasi di piante e fiori che richiamano i giardini delle antiche ville romane. Al piano terra, Il Caffe, aperto tutto il giorno a tutti e per tutte le tasche, offre un'atmosfera rilassata e un ampio spazio esterno che si estende sotto al Portico- giardino arredato con più di 500 piante. Il portico ospita anche la terrazza della Lobby Lounge, riservata agli ospiti dell'hotel. Affacciata su via delle Frezza, la prima boutique Bulgari Dold in Italia in cui acquistare e degustare i preziosi cioccolatini Bulgari e la Pasticceria - Niko Romito.



La Bulgari Spa

Vero e proprio tempio del benessere, la Bulgari Spa, di 1.500 metri quadri, evoca l'atmosfera delle antiche terme romane con colonne di marmo che si ergono dalla piscina e vetrate colorate che rendono la luce calda e soffusa. Dispone di 9 sale per trattamenti e una piscina coperta di 20 metri decorata con mosaici, ispirati ai motivi delle Terme di Caracalla.



