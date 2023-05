Il nuovo racconto delle ville di The Thinking Traveller

The Thinking Traveller, il portfolio di ville esclusive che offre agli ospiti esperienze di vacanza autentiche, ha un nuovo claim: ‘I luoghi con un’anima’.

"L’immagine rivisitata vuole rappresentare ciò che ci contraddistingue: la nostra anima - spiega Elena Fotiadi, head of brand and partnerships di The Thinking Traveller -. Se da un lato semplifica il layout del nostro sito web per offrire ai clienti un'esperienza più fluida, dall'altro ribadisce la nostra mission in un mercato sempre più omogeneo. Questo si è rivelato il modo perfetto per celebrare il nostro 20° anniversario, mentre continuiamo a ispirare i viaggiatori più esigenti".



L’obiettivo del nuovo storytelling è chiarire con più forza la sua mission, raccontare con più efficacia le dimore selezionate, dare risalto al suo stile di lavoro unico e rifuggire dalle canoniche narrazioni standard di un mercato degli affitti brevi sempre più monotono.