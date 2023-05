R Collection Hotels rilancia la Via della Seta con il Grand Hotel Bristol di Rapallo

di Alberto Caspani

Un filo di seta lega Portofino Coast e Lago di Como attraverso il Grand Hotel Bristol. Con l’arrivo del nuovo general manager Riccardo Bortolotti, il 5 stelle R Collection di Rapallo ha sviluppato non solo una formula di soggiorno basata su un’esperienza sensoriale 100% ligure, ma sta lavorando col Comune di Zoagli per rinnovare i fasti della Via della Seta e del Grand Tour in Italia.

“Il primo atto di brand identity è stato rinominare il nostro lounge bar The Silk - spiega Bortolotti - dal momento che abbiamo una clientela principalmente anglofona, soprattutto americana, interessata a pacchetti settimanali che combinino Lago di Como e Golfo del Tigullio, spingendosi eventualmente sino in Sicilia. In questo siamo supportati anche dai cinque voli giornalieri che collegano Roma a Genova”.



Ligurian wine and goumet pizza tasting, percorsi olfattivi con fiori della costa, selezione musicale a seconda dell’ambiente grazie alla partnership con Music Concierge, nonché un costante legame con la scena artistica contemporanea attraverso Nuar Gallery, sono solo alcuni degli accorgimenti che hanno permesso al Grand Hotel Bristol di trasformarsi nella destinazione più “à la page” del Golfo del Tigullio.



L’offerta, ribattezzata “Dolcevita 2.0” anche in virtù della Best Luxury Spa 2022 (2mila metri quadri), potrà contare sui 140 chilometri di sentieri panoramici ripristinati dal Comune di Zoagli con un investimento di 38mila euro, in aggiunta ai 235mila per la creazione di un nuovo museo sulla “Via della Seta e dei Velluti”.