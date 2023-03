di Stefania Galvan

Il suo presidio sul lago di Como è solido, con il cinque stelle lusso Grand Hotel Victoria di Menaggio, cui si aggiungono il Royal Victoria e la Villa Cipressi di Varenna. Ma tutto questo a R Collection Hotels non basta: “La novità - anticipa a TTG la brand ambassador del gruppo Ludovica Rocchi (nella foto) - arriverà nel 2024 a Como: è il Regina Olga, un 4 stelle superior vista lago in piazza Cernobbio. Era un hotel ‘stanco’, ne abbiamo rilevato la proprietà e sono partiti i lavori per una ristrutturazione completa che lo trasformerà in uno smart resort”.

Il progetto è a cura del noto studio di architettura milanese CZA Cino Zucchi Architetti e porterà all’innalzamento di un piano dell’edificio, alla costruzione di una piscina e alla riduzione da 80 a 60 camere più spaziose, tra cui 15 suite all’ultimo piano, dove ci sarà anche il rooftop con ristorante e bar.



Americani primo mercato

Il mercato di riferimento internazionale per questa new entry sarà il medesimo delle altre sue strutture sul lago: quello americano. “In tutti i nostri hotel - conferma Rocchi - la statunitense è la prima clientela, seguita dalle componenti inglese, francese e tedesca”. E sono proprio i turisti Usa a dare le maggiori soddisfazioni al gruppo in questo primo scorcio di 2023: “Le nostre strutture hanno appena aperto o riapriranno tra pochi giorni - sottolinea -, ma la stagione si prospetta già ottima perché la booking window degli statunitensi è molto più ampia di quella degli italiani ed è da novembre scorso che stanno già prenotando”.



L'investimento sul Bristol

Ma gli investimenti del gruppo non sono circoscritti alle rive del lago di Como. In Liguria un’altra delle sue punte di diamante, il Grand Hotel Bristol di Portofino, ha infatti appena riaperto aggiungendo la quinta stella alla sua insegna. “Abbiamo iniziato una parziale ristrutturazione che continuerà nel primo bimestre del 2024, dal momento che l’hotel resta chiuso solo due mesi l’anno - racconta Rocchi -. Abbiamo dato la priorità ai bagni delle 81 camere e abbiamo edificato ex novo una palestra con una spa di 2mila mq. Il prossimo anno sarà la volta del bar e della hall: in tutto investiremo 1,2 milioni di euro”.



Anche per la Liguria quella 2022 è stata una stagione memorabile: “Posso in tutta tranquillità definirlo un anno record - conclude Rocchi - e le prospettive per il 2023 sono incoraggianti, anche se in questo caso la booking window è molto più corta, essendo assai presente la componente italiana”.



Proseguono, intanto, le trattative per una nuova possibile new entry: “Questa volta ci trasferiamo in montagna - rivela la nostra interlocutrice -: per ora la location è top secret, ma già da dicembre potremmo avere il contratto in mano. L’intenzione è di rilevarne sia l’acquisto che la gestione”.