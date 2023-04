Un nuovo concept per Palazzo BN a Lecce

Palazzo BN, luxury townhouse a Lecce, aperto nel 2020 nella sede storica del Banco di Napoli, testimonianza di un lusso informale, un luogo in cui l’eccellenza non fa rima con formalità, rinnova concept e vision.

“Ci siamo prefissi l’obiettivo di ristrutturare la percezione del luogo e dell’offerta, e quindi del brand nella sua totalità - spiega Marco Cagnetta, amministratore delegato di Palazzo BN Lecce - per renderlo più moderno, fresco e accessibile a una clientela che è premium, ma che non vuole restare ingessata nelle formalità. Una clientela fatta di persone che apprezzano lo stile e la qualità, ma le vogliono vivere con uno spirito diverso, meno ordinario, ma più creativo e allo stesso tempo raffinato.”



L’obiettivo di Palazzo BN è offrire un’esperienza più ampia, che si esprime anche nella vision e nella mission del brand: un luogo dove le persone possono sentirsi libere ed esprimere se stesse. BN diventa casa delle arti, del benessere, del confronto e del buon vivere.



Palazzo BN presenta anche il nuovo payoff: “Be No Ordinary”. Il payoff sintetizza l’anima del brand attraverso una soluzione in cui le lettere B e N - che prima indicavano rispettivamente Banco di Napoli - ora esprimono la nuova visione del Palazzo: un luogo da “desacralizzare”, dove non conformarsi alle consuetudini, ma dove poter essere se stessi fino in fondo.



“Palazzo BN presenta anche una nuova identità visiva, una veste grafica, che esprime freschezza e modernità attraverso la scelta del colore ottanio - aggiunge Daunia Cesari, sales & marketing director di Palazzo BN - Il logo minimale e pulito mostra in modo immediato il cambiamento stilistico, con una vocazione più ribelle del brand rispetto al passato, più impostato e classico.”