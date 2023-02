La Puglia enogastronomica: uno spot per l'incoming

Puglia tutto l’anno con il turismo enogastronomico. È la finalità della nuova iniziativa promozionale della Regione per attrarre visitatori dall’estero. È attivo online, su Youtube, il terzo spot in lingua inglese della campagna di comunicazione 2023 “Puglia, assapora la meraviglia”, a cura della Regione e dell’Agenzia Pugliapromozione, si legge su Hotelmag, per trasmettere un messaggio incentrato sull’offerta enogastro-turistica, con la ricchezza e la varietà delle produzioni agroalimentari e vitivinicole quale punto di partenza per la costruzione di un prodotto turistico a tema.

Il target a cui si rivolge lo spot è il potenziale turista enogastronomico, con un’età dai 30-35 ai 65 anni, che vuole vivere un ventaglio di esperienze, un viaggiatore che desidera vivere un insieme di esperienze.



“Le nostre tipicità enogastronomiche e la tradizione culinaria sono una garanzia di qualità per il brand Puglia – ha affermato Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo -. Un’opportunità per imprese e operatori turistici, che promuoviamo con un nuovo contenuto di comunicazione. Occorre ampliare l’esperienza dei viaggiatori e affrontare le sfide che arrivano dal mercato, in primis la difficoltà nel reperimento di personale nel mondo dell’accoglienza e della ristorazione. Il lavoro del prossimo futuro sarà, quindi, orientato alla qualificazione dell’offerta, anche in ottica di formazione professionale”.