Il treno reale come ristorante: l’idea di Palazzo di Varignana

Un treno in giardino per offrire agli ospiti un’esperienza gastronomica che li trasporti in altri luoghi e altri tempi. È questa l’idea di Palazzo di Varignana, che aggiunge alla sua offerta il Treno Reale: un’autentica carrozza d’epoca, classe 1921, prototipo del treno reale che, dopo decenni di abbandono, è stata rigenerata e riportata a nuova vita.

Il Treno Reale - Carrozza Ristorante nasce come un viaggio nel tempo, che racconta una storia fatta di collegamenti internazionali in un mondo che diventava sempre più connesso. Rievocarne i fasti e l’atmosfera, per farne il simbolo di un’epoca, è stato l’inizio di un accurato progetto di recupero filologico. Per la sua realizzazione Palazzo di Varignana ha coinvolto architetti, scenografi, studiosi di carrozze reali dell’epoca, oltre a esperti artigiani per le minuziose decorazioni in foglia d’oro e all’artista di fama internazionale Giovanni Bressana per la decorazione artistica pittorica.

Questo gioiello artistico fa da cornice alla raffinata proposta culinaria dell’Executive Chef di Palazzo di Varignana Davide Rialti.



Il ristorante, aperto tutti i sabati, ospita 22 coperti disposti tra il corpo centrale e un privè. Un luogo pensato per eventi privati e occasioni speciali, perfetto per raccogliersi in un pasto, celebrare un accadimento o brindare per il raggiungimento di un traguardo. La cena inizia alle 20.30 con un fischio così da simulare la partenza del viaggio mentre la carrozza resta ferma accanto a Palazzo Bentivoglio, all’interno della struttura di Palazzo di Varignana.



Il Treno Reale completa l’offerta gastronomica di Palazzo di Varignana, affiancando il Grifone, con la sua proposta fine dining, Aurevo Pool Restaurant con la sua cucina oliocentrica contemporanea e Le Marzoline, dedicata alla cucina tradizionale emiliana.