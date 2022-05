Palazzo di Varignana lancia 5 luxury villas con servizi di concierge e butler

Palazzo di Varignana diversifica la sua offerta di ospitalità lusso con 5 Luxury Villas, immerse fra i colli e i calanchi intorno a Bologna. La struttura di Castel San Pietro Terme, infatti, ha lanciato 5 nuove espressioni di ospitalità, caratterizzate dal territorio che le ospita.

Villa Amagioia immersa nei Giardini Ornamentali; Rio Rosso nei pressi del bosco dei frutti dimenticati e della collina delle erbe aromatiche; Colombara in mezzo alle vigne; Tamburina sulle colline degli olivi e Pergola che si affaccia sull’Orto Giardino.



Le ville sono dotate di un Villas Specialist, una figura al confine tra il personal concierge e il butler, che si prende cura dell’ospite a 360 gradi e lo segue in ogni dettaglio, dal momento della prenotazione fino al termine del soggiorno.



Una rete di servizi personalizzati porta il meglio dell’offerta di Palazzo di Varignana direttamente all’interno delle ville, in modo che l’ospite possa beneficiare dei piaceri della vita in un contesto di privacy ed esclusività assoluti. Dal private chef, alla consulenza con la health coach per un check up iniziale, dai trattamenti di bellezza e benessere di Varsana Spa fino alla costruzione di esperienze speciali per vivere i luoghi e gli eventi più affascinati d’Italia.



Su prenotazione tramite il Villas Specialist si accede poi alle esperienze per scoprire i luoghi e riti tipici di Bologna e dell’Emilia Romagna. Dalla guida di una rombante Ferrari su strada o su pista, fino alle cooking class con le Cesarine, la più antica rete di cuoche casalinghe d'Italia, per imparare a preparare i piatti della tradizione.