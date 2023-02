Gruppo Bulgarella in Liguria: la nuova vita dell'ex colonia Olivetti di Sarzana

Terminerà nel 2025 il megaprogetto da 15 milioni di euro del Gruppo Bulgarella destinato a creare un unicum nella ricettività luxury della Liguria: la riqualificazione dell’ex Colonia Olivetti di Sarzana, in stato di abbandono dal 1983.

Il risultato finale sarà la nascita di un cinque stelle dal caratrtere ibrido, con una parte alberghiera di 92 camere tra standard, junior suite e suite su due piani, più 30 appartamenti di lusso collegati al resort per tutti i servizi. L’azione di riqualificazione - il progetto è stato affidato all’architetto Giuseppe Cosentino - riguarderà, oltre all’immobile, anche il giardino storico, di circa tre ettari.



La ristrutturazione filologica

Un piano avveniristico di ristrutturazione filologica, il cui obiettivo è ambizioso: sposare il tema della riqualificazione del territorio con la necessità di esaltare il progetto visionario di Olivetti. “Sono stato colpito - racconta Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella - dalla straordinaria collaborazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del Comune, della soprintendenza, che hanno accolto con entusiasmo questo progetto. È per noi fondamentale conservare la memoria dei luoghi, raccontare una storia, non semplicemente ospitare turisti. L’hotel di Sarzana si chiamerà Marinella Olivetti e suggerirà continui rimandi alla figura del grande imprenditore; stiamo quindi collaborando con ricercatori universitari per ricostruirne la visione”.



Spazio e lustro, dunque, al nome di Olivetti, conosciutissimo ovunque, soprattutto in America: “L’unicità della struttura - conclude Lo Faso - è già stata ben percepita a livello internazionale, tanto che le prime cinque compagnie alberghiere del pianeta ci hanno già chiesto di mettere la loro bandiera sul resort. Stiamo valutando le loro proposte, sceglieremo il partner già entro quest’anno”. S. G.