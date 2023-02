Bulgarella: a Omega Hospitality la gestione del Cala La Luna di Favignana

Dopo il via libera ai lavori di restauro dell’ex Colonia Olivetti di Sarzana, il Gruppo Bulgarella ha siglato un contratto con la società pesarese Omega Hospitality srl che acquisirà – con il marchio ESSENCE Hotels - la gestione del Villaggio Hotel Cala La Luna, un 4 stelle di Favignana.

Il contratto avrà la durata di 9 anni più 9 e prevede un piano di sviluppo per la struttura ricavata dalle suggestive cave di tufo. “Fondamentale per la riuscita dell'accordo - spiega Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella - è stato il progetto di sviluppo che la società Omega Hospitality ha predisposto per la struttura, uno degli asset più importanti del nostro gruppo.



Il progetto di sviluppo

Il villaggio, situato tra le bianche cave di Favignana, ha 75 unità abitative suddivise in camere standard, deluxe e in monolocali, bilocali e trilocali, con pavimenti in cotto, mobili in legno massello e tessuti pregiati. Tra i servizi ristorante, bar/lounge, piscina all’aperto, zone relax, giardino mediterraneo, animazione e la possibilità di effettuare escursioni e attività acquatiche come il diving o la vela.



“Abbiamo pensato a una rivisitazione importante dell'attività di leisure - aggiunge Antonio Cafarelli, presidente di Omega Hospitality Srl -, con un rilancio dell'intrattenimento che, oltre alla classica animazione per adulti e bambini, vedrà il susseguirsi di numerosi eventi con ospiti ed artisti di caratura internazionale. Tra gli obiettivi a brevissimo termine ci sono l'innalzamento della qualità dello standard alberghiero e la cura estrema della ristorazione".

L'obiettivo è di aprire il resort già dalla prossima Pasqua, con un evento di re-opening nei primi giorni di aprile.