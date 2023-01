Crociere di lusso, cresce la domanda per mete digital detox

Una via di fuga per disintossicarsi da stress e tecnologia. È questo il trend riscontrato da Panache Cruises, brand di lusso del settore crocieristico che ha evidenziato come sia crescente la domanda verso destinazioni dove non funzionano né internet né la rete telefonica.

Sono emerse così una serie di mete e itinerari perfetti per una piena disconnessione. È il caso delle isole Svalbard con le aurore boreali o dell'Antartide, oggi sempre più amato dai turisti che vogliono osservare i pinguini da vicino.



Si aggiungono, come riporta traveldailynews.com, la Sinharaja Rainforest in Sri Lanka e il Kenya, dove invece che i social media ci si può fare incantare dagli animali in libertà e dal cielo stellato. G. G.