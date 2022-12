Up level tra presente e futuro: il lusso che verrà

Un 2022 caratterizzato da flussi in fortissima ripresa, che soprattutto nel mondo luxury hanno visto il ritorno se non il superamento dei livelli del pre pandemia. Fra le tendenze che hanno caratterizzato quest'ultimo anno, e gli anni precedenti, poche resteranno mentre molte di più saranno quelle che vanno a scomparire. E alcuni aspetti stanno emergendo come nuove necessità del cliente upper level, come evidenzia lo studio Buzz vs. Reality, realizzato da Iltm in collaborazione con American Express.

Resterà la volontà di viaggiare meno, ma per una durata più lunga. Il viaggiatore di lusso già nel 2022 e anche il prossimo anno preferirà effettuare meno viaggi, ma rimanere per un tempo più lungo in destinazione... (continua sulla digital edition)