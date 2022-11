Azamara anticipa il booking per il World Voyage del 2025

Un’anteprima per le agenzie. Dopo il successo di vendite del primo giro del mondo, Azamara tende una mano al trade offrendo la possibilità alle adv partner di prenotare in anticipo il suo secondo World Voyage, in programma nel 2025.

La compagnia di crociere di alta gamma del Gruppo Royal Caribbean aprirà così una sessione speciale di vendite il prossimo 10 novembre, scrive ttgmedia.com.



L’itinerario sarà operato da Azamara Onward. Partirà da San Diego e durerà 15 notti, toccando complessivamente 37 Paesi, prima di terminare nel porto di Southampton.