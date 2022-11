Azamara torna in Sudafrica e Sud America

Azamara ricostruisce il network. La compagnia ha annunciato il suo ritorno un Sudafrica e Sud America quest'autunno: si tratta della prima volta in cui riprende gli itinerari in queste aree dall'inizio del 2020.

Azamara Journey, evidenzia travelmole.com, partirà per sei viaggi in Sudafrica, mentre Azamara Pursuit si dirigerà in Sud America, con un itinerario lungo le coste che comprende soste a Rio De Janeiro in occasione del Carnevale.



"Con il settore dei viaggi e delle crociere che continua a compiere significativi passi avanti, siamo entusiasti di portare i nostri ospiti ancora più lontano per esplorare un maggior numero di destinazioni", ha affermato Michael Pawlus, director of strategic itinerary & destination planning di Azamara.



Prosegue dunque la graduale ma costante rimessa in moto del comparto delle crociere, che negli ultimi mesi ha potuto ampliare il numero delle destinazioni allentando allo stesso tempo le misure di sicurezza anti Covid.