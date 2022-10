Valle d'Aosta a cinque stelle: Limestone apre Aethos Monterosa

Limestone Capital fa il tris in Italia. Dopo Aethos Saragano e Aethos Milano la società di private equity ha acquisito a Champoluc, in Valle d'Aosta, il Camp Zero Resort, dando vita al resort alpino Aethos Monterosa, che aprirà il 1 dicembre con il brand che contraddistingue le tre strutture lifestyle tecnologiche della società.

La struttura, un all-suite composto da 30 sistemazioni, si integra perfettamente nel paesaggio montano e le suite sono tutte su due piani, con finestre a tutta altezza e terrazze con vista mozzafiato sulle Alpi. Tra i servizi un bar, due ristoranti, un’ampia Spa, e poi ancora una parete da arrampicata interna, un parcheggio sotterraneo con stazioni di ricarica Tesla e una piattaforma di atterraggio per gli elicotteri.



"Le valutazioni immobiliari al ribasso si scontrano ora con una forte ripresa dell'ospitalità di lusso - sostiene Benjamin Habbel, managing partner e co-fondatore di Limestone Capital -. Continuiamo a vedere un grande potenziale non sfruttato nel mercato immobiliare alberghiero italiano, che rimane molto frammentato".