Valle d’Aosta, estate record: numeri ai livelli del 2019

Estate record per la Valle d’Aosta. Nei mesi di giugno e luglio la regione ha registrato numeri ai livelli pre-Covid, con picchi, in termini di arrivi, che non si vedevano dalla stagione 2005.



Secondo quanto riporta Ansa.it, a giugno la regione ha registrato 205.082 presenze 98.401 arrivi, quasi duemila in meno rispetto al 2019 (100.196); mentre a luglio gli arrivi hanno raggiunto quota 214.308 (rispetto ai 209.406 del 2019) e 584.997 presenze, secondo dato più alto dal 2005 dopo quello del 2019 (595.300).

Confrontando i numeri con la pandemia, la crescita delle presenze nel mese di luglio 2022 è stata del 34,63% sul 2021 e del 70,83% sul 2020.



Aumentano gli stranieri: i numeri parlano di un +80,67% di presenze e +73,03% di arrivi. Crescono, anche se meno, gli italiani: +21,69%, +25,22%.