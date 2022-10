Lefay all’estero: apre il primo resort in Svizzera

Lefay Resorts & Residences si espande all'estero, avviando la gestione di un nuovo progetto di Spa resort di lusso a Crans-Montana in Svizzera.

Il complesso, che offre 106 suite (da 41 ai 147 mq) e 12 chalet, è stato sviluppato da Aminona Luxury Resort and Village SA. "Queste è la nostra prima struttura gestita in management contract. - afferma Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences -. Siamo perciò lieti di proseguire la nostra strategia di crescita con l'apertura di un nuovo resort in una destinazione così rinomata e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come brand italiano di riferimento per la vacanza benessere di lusso".



La Lefay Spa potrà contare su una superficie interna di oltre 4mila mq, ma anche su piscine esterne, area saune, nonché una zona adults only e 21 cabine trattamenti. A. C.