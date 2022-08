Inside The Tower at Lotte Palace NY, la casa di Gossip Girl. La fotogallery

Per gli appassionati della serie o per i semplici amanti del bello e del lusso, l’indirizzo da non mancare a New York è il The Tower at Lotte Palace, l’hotel nell’hotel super esclusivo dove vive, in una delle 39 suite d’angolo, la protagonista di Gossip Girl Serena van der Woodsen.

Il The Tower occupa gli ultimi 14 piani della torre del Lotte New York Palace, iconico 5 stelle con doppio ingresso su Madison Avenue e sulla 50 Strada. Nato nel 1882 grazie a Henry Villard, che lo ha immaginato come un castello con camini e dorature, dal 1981 sotto il nome di Helmsley Palace diventa un indirizzo high end di Midtown. Negli anni, passando nelle mani anche del Sultano del Brunei, si è sempre più arricchito e la zona di The Tower ha ricevuto, unica struttura newyorkese nel 2022, le 5 stelle di Forbes.



TTG Italia lo ha visitato per voi e vi propone il racconto e una fotogallery.



Ingressi e spazi comuni

Due le entrate: da Madison Avenue quella storica del Lotte Palace attraverso un cancello in ferro battuto e una corte centrale, porta alla grande scalinata sormontata da un caminetto e circondata dalla parte aulica, fatta di sale per meeting dal sapore settecentesco, bar tranquilli e ampie parti comuni, fino a uno dei gioielli della struttura, il cocktail bar battezzato, a ragione, Golden Room.



Dalla 50 Strada si accede invece alla reception riservata al The Tower: 176 camere, di cui 67 suite. Un soggiorno al The Towers permette di godere di tutti i servizi dell’hotel e dell'accesso al club Rarities solo su invito, una stanza segreta e sexy nella hall che serve i migliori vini, champagne, single malt e whisky.



Camere e suite

Le 176 stanze sono tutte caratterizzate dall’ampiezza degli spazi: le camere Towers, l’entry level delle sistemazioni, mettono a disposizione degli ospiti 141 metri quadrati e viste sulla cattedrale di San Patrizio, sul Rockefeller Center e l'Empire State Building. Inoltre, poiché in passato le camere della torre venivano utilizzate come residenza per il long stay, molte delle sistemazioni più grandi sono dotate di cucine, bagni di servizio e foyer, un aspetto insolito in un hotel di New York.



Le suite partono da 327 metri quadrati e vanno fino a oltre 1500 metri quadrati nella collezione di Royal Suite disposte su tre piani con ascensore interno. Tutte le suite mettono a disposizione letti Hästens, prodotti da bagno Molton Brown, consegna gratuita del New York Times e sono tutte situate oltre il 40° piano per assicurare viste mozzafiato.



Le chicche

Abbiamo potuto visitare due chicche della struttura, la Jewel Suite e la Champagne Suite.



La prima, creata in collaborazione con il designer di gioielli Martin Katz, è una delle suite di hotel di lusso più fantasiose di Manhattan. Basata su un design Art Déco propone un glamour dell'inizio del 20° secolo accanto alle vedute dello skyline di Manhattan. I dettagli ‘scintillanti’ includono un lampadario a due piani in "cristallo a cascata", vetrine galleggianti, finestre dal pavimento al soffitto e la possibilità di connettersi a un'ulteriore camera per gli ospiti con due letti queen size. Al terzo piano, terrazza con Jacuzzi vista grattacieli e, per chi prenota, la possibilità di avere in omaggio una fedina di brillanti.



La seconda, in collaborazione con Dom Perignon, si configura come una vasta oasi su tre piani con un murale largo 8 metri degli artisti francesi Alex et Marine, un lampadario a sospensione in cristallo a gocce e un foyer in marmo lucido Art Nouveau nero. Anche qui, ampia terrazza con jacuzzi vista grattacielo e ascensore privato interno per muoversi sui tre piani.



L’hotel offre anche tariffe per agenti di viaggi.



PS - Il segreto meglio conservato di Manhattan

Una delle sale auliche del Lotte Palace è anche la location di una dei segreti meglio conservati di New York. Si tratta di uno spettacolo di magia, ovviamente super esclusivo, che ogni venerdì e sabato viene realizzato per pochissimi fortunati.



Il mago in questione è Steve Cohen, anche conosciuto come il mago dei milionari: fra i suoi ospiti si annoverano businessmen multimilionari, teste coronate e presidenti degli Stati Uniti.

Lo spettacolo è un close-up show: pochi spettatori, al massimo una trentina, a cui è richiesto un dress code ‘cocktail attire’, e l’esperienza di partecipare a uno show fatto su misura. Di questo esclusivissimo appuntamento non abbiamo fotografie, ma assicuriamo che il gioco ‘Indovina il cocktail’ con le bevande scelte che escono da una magica teiera vale la pena di essere visto.