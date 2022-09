Hilton sbarca a New York con il nuovo brand lifestyle: Tempo by Hilton

Debutterà a New York il nuovo brand di Hilton: Tempo by Hilton. La prima struttura a fregiarsi del nuovo marchio sarà il Tempo by Hilton Times Square, che sarà inaugurato il prossimo anno. Di proprietà di L & L Holding Company e Fortress Investment Group e gestito da Hilton, l’hotel lifestyle di 661 camere si trova a TSX Broadway, il nuovo hub di intrattenimento e ospitalità di 46 piani della città.

Una nuova idea di ospitalità

“Tempo by Hilton - spiega Matt Schuyler, chief brand officer di Hilon - è stato progettato per creare un’idea di soggiorno innovativa e dagli standard elevati, con camere arredate con cura che offrono comfort e funzionalità e un accento spiccato sul benessere. Tempo by Hilton Times Square è il pioniere di un nuovo standard di ospitalità a New York, adatto al viaggiatore esigente di oggi”.



Forte presenza in città

“Hilton - ha dichiarato Danny Hughes, executive vice president del gruppo e presidente per le Americhe di Hilton - ha mantenuto una forte presenza a New York City nel corso della sua storia, con oltre 50 hotel attualmente operativi”.



Sulla linea del continuo sviluppo della città, ha aggiunto, è questo il momento perfetto per presentare il nuovo marchio lifestyle “e il primo hotel di Tempo by Hilton nella destinazione più dinamica del mondo. Tempo by Hilton Times Square canalizzerà l'energia di Manhattan e completerà tutto ciò che TSX Broadway e la Grande Mela hanno da offrire".

Gli ospiti dell'hotel avranno anche accesso alla programmazione di intrattenimento e spettacoli in loco offerti da TSX Entertainment, una piattaforma di intrattenimento e tecnologia disponibile solo a TSX Broadway.