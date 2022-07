Escursioni upper level, Explora Journeys svela le Destination Experiences

Esperienze pensate per piccoli gruppi, da 2 a 25 ospiti, e tagliate su misura in base alle necessità della clientela, con incontri esclusivi fuori dai percorsi turistici e un ritmo più lento rispetto alle solite visite previste per i crocieristi. Sono queste le caratteristiche delle Mediterranean Destination Experiences studiate da Explora Journeys - il brand di viaggi e lifestyle di lusso di proprietà del Gruppo Msc – per i viaggi inaugurali di Explora I.

Cinque aree d'interesse

Cinque le aree di interesse la prima delle quali, Beyond Boundaries, propone esperienze uniche come una visita privata al famoso castello Premier Grand Cru Classé Château Margaux, una tenuta leggendaria a Nord di Bordeaux, in Francia e le sue cantine innovative.



Le Tailored Experiences sono invece l'equivalente dell'alta moda, esperienze altamente esclusive e su misura tra cui un'escursione in elicottero con viste affascinanti della penisola di Médoc in Francia, la possibilità di nuotare e fare snorkelling durante una crociera privata attorno alle isole maltesi o di scoprire la magia di Lisbona, in Portogallo, a bordo di un tuk tuk.



Le Enchanting Explorations, poi, sono progettate nel dettaglio per offrire il massimo dell'esclusività a piccoli gruppi di ospiti, dando loro la possibilità di vivere momenti unici preclusi ai più. Si potrà ad esempio scegliere di immergersi nella natura con la boscoterapia e il forest bathing nei pressi di Porto, in Portogallo, godersi il senso di pace e relax dopo una sessione di yoga all'alba a Ibiza in Spagna, guidare una classica Citroen 2CV lungo le strade di campagna della Normandia, in Francia, partecipare a una visita esclusiva della residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo o a un cocktail privato presso il Palazzo Nazionale e i Giardini di Queluz, sulla costa portoghese.



Esperienze uniche e creative

“La creatività delle esperienze di destinazione su misura progettate da Explora Journeys - commenta Michael Ungerer, chief executive officer di Explora Journeys - supererà ogni aspettativa, accompagnando i nostri ospiti in un viaggio attivo e sociale alla scoperta di sé”.



Continuando con le aree d’interesse il brand propone anche le Boundless Discoveries, opportunità di imparare dalle persone del posto, ad esempio con una lezione personale di flamenco a Cadice, in Spagna, o una lezione di fotografia a Mykonos, in Grecia. Gli ospiti possono fare un'escursione panoramica alla scoperta della storia di Notre Dame de la Serra a Calvi, in Corsica, oppure raccogliere a mano, fare un'infusione e imbottigliare le erbe curative delle Baleari a Ibiza, in Spagna.



Le In-Country Immersions, infine, sono pensate come esperienze via terra di più giorni con sistemazioni di lusso prima o dopo la crociera. Gli ospiti potranno così approfondire la cultura dei Paesi visitati in piccoli gruppi. Le esperienze di destinazione nel Mediterraneo di Explora Journeys possono essere prenotate nell'ambito dei viaggi inaugurali che partiranno il 31 maggio 2023.



Gli ospiti, potranno prenotarle tramite il proprio agente di viaggi di fiducia, attraverso la suite di prenotazione digitale all'indirizzo www.explorajourneys.com/traveladvisors o sul sito internet.