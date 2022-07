Orient Express, parte il restyling dell’Hotel de la Minerva di Roma: a curare i lavori Hugo Toro

Parte sotto la supervisione dell’architetto e designer Hugo Toro il restyling dell’Hotel de la Minerva di Roma, primo indirizzo a marchio Orient Express Hotels in Italia e nel mondo.

Il Gruppo Arsenale, in partnership con il brand del Gruppo Accor, ha infatti affidato al suo studio la ristrutturazione e l’arredo della struttura acquistata lo scorso febbraio.



I lavori, riporta AdnKronos, dovrebbero terminare nel 2024.



“La storia di un hotel come La Minerve avrà nuova vita con Hugo Toro in un momento di generale Rinascimento storico per la stessa città di Roma, che diverrà punto nevralgico del turismo di lusso - spiega all’agenzia di stampa Gilda Cotzias, head of Real Estate and Construction di Arsenale -. Con La Minerve inauguriamo un primo capitolo di un progetto che con la partenza de La Dolce Vita Oriente Express unirà il Paese, dalle città d’arte ai piccoli borghi, in un’offerta di lusso integrata e completa per milioni di viaggiatori stranieri che nei prossimi 50 anni sceglieranno l’Italia come loro prima destinazione”.



L’hotel romano, aggiunge Stephen Alden, ceo di Raffles e Orient Express, “sarà ispirato a una città di storia e leggenda. Dopo una prima prova con l'inaugurazione dello spazio temporaneo Orient Express durante la riapertura de La Samaritaine, Hugo Toro continua il viaggio con noi. La sua passione per la storia, la sua sensibilità e il suo stile atmosferico, intriso di una nuova contemporaneità, valorizzeranno senza dubbio il primo hotel Orient Express del mondo”.