Orient-Express reinventa il Nostalgie-Istanbul, sarà pronto nel 2024

Sarà pronto per i Giochi Olimpici di Parigi del 2024 il nuovo treno di Orient Express che si ispirerà all’antico Nostalgie-Istanbul-Orient-Express utilizzandone i 17 vagoni originali risalenti agli anni '20 e '30, rivisitati in chiave moderna grazie al lavoro dell’architetto Maxime d’Angeac.

Il treno, che all’origine si chiamava Extreme-Orient-Express, fece anche il viaggio più lungo di sempre tra Parigi e Tokyo, prima di fermarsi qualche anno e poi scomparire del tutto. Dopo un’attenta ricerca i suoi vagoni, ancora intatti, sono strati ritrovati in un tratto di ferrovia abbandonato al confine tra Bielorussia e Polonia: erano allineati in modo ordinato e, al suo interno, ancora ricchi di interni in stile Art Deco.



"Una sfida tecnologica"

"La rinascita dell'Orient Express è stata una sfida tecnologica, che soddisfa criteri scientifici, artistici e tecnici, in cui l'intero progetto è stato concepito come un'opera d'arte - ha affermato l'architetto Maxime d'Angeac, come riporta TTG Media -. Dai dadi e bulloni stampigliati con la firma di Orient Express al concept innovativo delle suite, un'esatta scienza del dettaglio consentirà ai viaggiatori di riscoprire il grande splendore dell'Orient Express. Sarà un'esperienza di viaggio in treno impareggiabile, immaginata attraverso una visione contemporanea di comfort e lusso estremo”.

I primi indizi sull'arredamento del treno reinventato verranno svelati a ottobre.