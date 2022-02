Lusso, design e cultura: Kerten Hospitality debutta a Roma con il brand Cloud 7

È con un investimento di oltre 4 milioni di euro che il gruppo Kerten Hospitality sbarca a Roma con un boutique hotel in pieno centro che rappresenta il debutto europeo del marchio Cloud7.

In collaborazione con la famiglia Santucci, storica proprietaria dell’immobile, il gruppo sta lavorando alla ristrutturazione di un palazzo storico tra via del Corso e via di Pietra, a pochi passi dalla Fontana di Trevi.



Riqualificazione in chiave green

La struttura sarà integralmente riqualificata in base ai criteri di ecosostenibilità e design, con l’intento di trasformarla in un boutique hotel sostenibile e lifestyle, pensato per interagire con la comunità locale. “L’obiettivo che ci poniamo - spiega Theo Bortoluzzi, responsabile dello sviluppo di Kerten Hospitality in Europa (nella foto) - è di integrare, nella medesima struttura, tecnologia, servizi e innovazione, rispettando la visione della proprietà, ma condividendo l’ambizione di creare una destinazione che possa far nascere sentimenti, connessioni e ricordi indimenticabili per i clienti, generando allo stesso tempo ritorni di lungo termine per gli investitori”.



"Roma è pronta a rinascere"

Cloud 7 Hotel Roma sarà inaugurato nel 2023 e proporrà ai clienti e ai cittadini romani un mix tra la tradizione e i trend più moderni, coinvolgendoli in eventi culturali e artistici allestiti all’interno e, nello stesso tempo, offrendo quiete, relax e una vista mozzafiato dalla terrazza al sesto piano.



“Crediamo che Roma, da sempre città di turismo mondiale e oggi pronta alla rinascita, possa rappresentare un laboratorio di innovazione e sperimentazione in ambito hotellerie - sottolinea Ettore Santucci, rappresentante della proprietà e figura chiave in questo progetto -. Grazie alla collaborazione con Kerten Hospitality, che attraverso il suo concept sta sviluppando un progetto sostenibile e innovativo con una visione di ampio respiro, crediamo sia possibile dare vita a un nuovo modello di ospitalità, la Lifestyle Hospitality, secondo un approccio in grado di coniugare presente e futuro”.