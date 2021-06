Il Private Jet di Four Seasons, viaggio nel lusso in alta quota

La ripresa della fascia alta di mercato mostra segnali sempre più concreti. Il Private Jet di Four Seasons ha infatti deciso di proporre una serie di viaggi a supporto dei progetti del 2022, esauriti in pochissimo tempo. La società luxury ha inserito un giro del mondo aggiuntivo a partire dal maggio del prossimo anno che, partendo da Seattle toccherà 8 paesi. Il tutto per 24 giorni di viaggio con un servizio a 6 stelle.

Nel novembre sempre del 2022 toccherà invece a un secondo progetto di 21 giorni con partenza dall’aeroporto americano di New Orleans. La notizia completa può essere scaricata dalla versione digitale dell’ultimo numero di TTG Luxury.



SCARICA LA DIGITAL EDITION DI TTG LUXURY