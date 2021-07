Four Seasons, debutta oggi il rinnovato San Domenico Palace

Il restyling è stato meticoloso, attento nell’onorare la storia del luogo, ma ora il San Domenico Palace di Taormina torna oggi all’operatività sotto le insegne di Four Seasons.

“Abbiamo elevato ogni dettaglio dell’esperienza, dal servizio personalizzatissimo alla creazione di momenti straordinari nella destinazione - afferma il general manager Lorenzo Maraviglia, tornato in Italia dopo anni all'estero per prendere le redini del terzo albergo italiano del brand -. Siamo orgogliosi del fatto che sia stata un'azienda italiana, il Gruppo Statuto, ad aver intrapreso questo massiccio progetto di ristrutturazione, avvalendosi esclusivamente di maestranze locali. Questo è il meglio dell’Italia, che il mondo riconosce e ama".



Un antico convento ricco di storia

La struttura, sorta dove un tempo si trovava l’antico convento domenicano del XIV secolo, ha 111 tra camere e suite e il suo fiore all’occhiello è la Royal Suite, i cui spazi si aprono tutti su una grande terrazza e una piscina con vista sull'Etna, l'Antico Teatro Greco e il Mar Ionio. Le terrazze sono rivestite di vetro in modo da poter concedere una vista infinita. In totale sono 19 le camere con piscina privata.



Esperienze sul territorio

“Abbiamo anche creato una serie di esperienze molto speciali per i nostri ospiti, tra cui tour di un giorno in elicottero e la vista, a bordo di uno yacht privato, delle Isole Eolie a Nord della Sicilia, tra cui Panarea, Stromboli e Salina - afferma l'assistente chef concierge Roberta Maria Cariola -. All'interno dell'hotel il nostro art concierge accompagna gli ospiti in un viaggio attraverso 700 anni di arte, architettura e storia. La Sala della Grande Madia, l'ex refettorio del convento, è inoltre oggi una galleria che espone i tesori più importanti di San Domenico”.



Situato in mezzo a lussureggianti giardini italiani, ridisegnati dall'architetto paesaggista italiano Marco Bay con ampie vedute sul mare, l'hotel combina l'arte contemporanea con il patrimonio storico e architettonico della terra in cui sorge.